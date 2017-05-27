مصرع مستشار (قاسم سليماني) في الموصل

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اعترف الحرس الثوري الإيراني بمقتل قياديٍ بارزٍ في صفوفه، خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في قضاء البعاج غرب الموصل، المحاذية للحدود العراقية السورية.

ونقلت صحيفة “مشرق نيوز” الإيرانية بياناً للحرس الثوري الإيراني، نعى فيه القائد “شعبان نصيري”، مشيراً إلى أنه لقى مصرعه في المواجهات مع تنظيم “داعش” في قضاء البعاج غرب الموصل.

وأشار البيان إلى أن “الجنرال نصيري كان يعد من كبار القادة الذي وضعوا الحجر الأساس في بناء وتشكيل منظمة بدر العراقية التي قاتلت نظام صدام حسين في ثمانينيات القرن الماضي” أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

وبحسب وكالة “رويترز”، هذه المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن مقتل قيادي بارز خلال عمليات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول لطرد التنظيم من الموصل.

وأكدت مصادر إعلام إيرانية أن الجنرال “نصيري” كان مستشاراً لـ “قاسم سليماني” قائد ميليشيا (فيلق القدس)، في المعارك الدائرة ضد تنظيم “داعش” غرب الموصل، وقد لقي مصرعه بعد نحو 38 عاماً “من الكفاح والجهاد”.