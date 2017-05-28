وفيق عرنوس: خطورة المثلث

وفيق عرنوس: كلنا شركاء

إن الاستبداد المقيت والإرهاب المتوحش والتطرف الديني الغير معهود وتوظيفه لأغراض سياسيه دنيئة كل هؤلاء شكلوا مثلث جاسم على صدورنا في المنطقة العربية لإبادة شعوبنا وهدم الدولة وتعميم الفوضى وتمزيق الجغرافية.

لقد اوشك هذا المثلث أن يبيد بعض الدول ولازال مستمرا بحوشيته وتكشير أنيابه الإجرامية ويسعى بكل الوسائل المتاحة له من الانقضاض على دولة مصر التي تمثل قلبا للعروبة ورئتين للإسلام المعتدل المتعايش مع كل الأديان وعبر مئات السنين.

ان الأحداث الإجرامية البشعة المتتالية على جزأ هام وأساسي من شعبنا في مصر يشكل انتهاكا صارخا لكل المفاهيم الأخلاقية والقواعد الاجتماعية ومبادًئ حقوق الإنسان في العيش الكريم والآمن للإنسان في بلده ومسقط رأسه، ويمثل أسلوب إجرامي مماهج مدعوم من دول وأحزاب إقليمية ودوليه لتفكيك دولة مصر وتقسيمها رغم رفض إخواننا الأقباط المستمر ومنذ عهود مضت لهذه المشاريع الخبيثة.

ان ممارسة القتل والذبح للآباء والأطفال بهذا الأسلوب الإجرامية البشع الذي يتنافى مع كل الأديان السماوية والأخلاق العربية والمفاهيم الإنسانية لهو تأكيد وتصميم للأحزاب الدينية والمجموعات السلفية المدعومة من بعض الدول العربية والأجنبية على إضعاف مصر الدولة وتمزيق شعبها خدمة لمشاريع غريبه ومجهولة الهدف بعد أن نجحوا في تفتيت سورية والعراق وليبيا والى عشرات السنين القادمة.

إننا ندين وبشده هذا التنوع الإجرامي في الأسلوب والمكان والزمان في أي بلد عربي أو غربي وخاصة مصر وعلينا نحن الشعب العربي والإسلامي الحرص على وحدة مصر ودعمها في حربها والحفاظ عليها قلبا للامة العربية ومدرسة نموذجيه للتلون الديني الحضاري من إسلام وأقباط ونناشد الدول العربية النفطية ودول المغرب العربي الوقوف مع مصر والدفاع عنها وتشكيل طوق أمان وقوة لها لديمومة هذا البلد الهام في حياة المنطقة.