مهرجان (كان) 2017: فوز (المترجم) المشروع السينمائي السوري عن الثورة

كلنا شركاء: إذاعة مونت كارلو الدولية

فاز أمس مشروع الفيلم السوري “المترجم” بجائزة أفضل مشروع سينمائي. وكان ذلك في إطار الدورة الثالثة عشرة من ورشة عمل المؤسسة السينمائية Cinéfondation التابعة لمهرجان كان السينمائي.

تلّقت المخرجة وكاتبة السيناريو رنا كزكز وزوجها المخرج والمنتج أَنس خَلَف جائزة أفضل مشروع لفيلم روائي طويل يحمل عنوان “المترجم” في إطار ورشة عمل المؤسسة السينمائية Cinéfondation التابعة لمهرجان كان السينمائي. ومنحت الجائزة القناة التلفزيونية الفرنسية-الألمانية Arte بفرعها الدولي. Arte تسعى للمساهمة في تطوير مشاريع الأفلام الروائية الطويلة في مهرجانات عديدة منها مهرجان كان السينمائي.

مشروع فيلم “المترجم” كان قد وصل إلى مراحله النهائية من الكتابة والإنتاج عندما اختير للمشاركة في ورشة عمل وملتقى المؤسسة السينمائية Cinéfondation. هذه الأخيرة تختار سنوياً خمسة عشر مشروعاً من بين الآف العروض التي تصلها وتحتضنها على هامش المهرجان فاسحة المجال أمام مخرج ومنتج لكلّ فيلم مشارك بمقابلة الشركاء المناسبين من منتجين وموزّعين. الهدف الرئيسي من ورشة العمل هذه دعم المواهب الشابة والمساهمة في بزوغ جيل جديد من السينمائيين في العالم.

مشروع فيلم “المترجم” يروي قصة أخويين، واحد منهما مترجم رافق الفريق الأولمبي السوري إلى أوستراليا في عام ألفين. واستفاد من هذه الفرصة كي يقدّم اللجوء ويستقرّ في بلده الجديد ويتزّوج ويعمل في قناة تلفزيونية محلية. لكن عند اندلاع الثورة في سوريا، يرى أخاه معتقلاً في أحد أشرطة الفيديو التي كان يترجمها. فيقرّر أن يعود إلى سوريا لمساعدة عائلته.

يشارك، في ورشة عمل المؤسسة السينائية Cinéfondation، مشروع عربي آخر للمخرج الفلسطيني فراس خوري. وهو فيلم روائي عنوانه “علم” ويعالج مشكلة الهوية في فلسطين الداخل عبر مجموعة من الشبان تريد أن ترفع العلم الفلسطيني على المؤسسات الفلسطينية وليس العلم الإسرائيلي.

Cinéfondation هي مؤسسة سينمائية أسسها جيل جاكوب رئيس مهرجان كان السينمائي السابق من أجل البحث عن مواهب جديدة في مهن السينما على مستوى العالم. المؤسسة تساهم في مهرجان كان على مستويين: مسابقة أفلام طلاب السينما الرسمية وورشة عمل المشاريع الأولى لأفلام روائية طويلة. كما توّفر إقامة فنية لمجموعة من المخرجين الشباب مدّة أربعة أشهر من أجل كتابة وتطوير أول أو ثاني عمل روائي لهم.