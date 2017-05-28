(الديانة التركي) يقدم يوميا وجبات مطبوخة لـ15 ألف سوري في اعزاز

و270 ألف رغيف خبز للذين يعيشون في مخيمات وأنقاض مبان داخل البلاد

كلنا شركاء: رؤوف مالطاش، محمد عاكف بارلاق- الأناضول

يقدم وقف الديانة التركي يوميا وجبات مطبوخة لحوالي 15 ألف من السوريين الذين يعيشون في مخيمات وأنقاض مبان مهدمة في مدينة اعزاز شمالي سوريا والذين لا يجدون فرصة لإعداد الطعام.

ويستمر المتبرعون الأتراك بسد الاحتياجات الغذائية للآلاف من السوريين المتضررين من الحرب الداخلية الدائرة في بلادهم منذ نحو 6 سنوات.

وفي هذا الإطار يسعى وقف الديانة التركي الذي يستمر في أنشطته الإنسانية بالمنطقة منذ بدء الحرب في سوريا، لسد احتياجات السوريين في ولاية كليس جنوبي تركيا وفي مدن اعزاز وجرابلس و الباب المتاخمة لها، من الطعام والخبز من خلال الأفران المتنقلة التي أسسها الوقف في المنطقة.

وقال رئيس الوقف مصطفى توتكون، في حديث لمراسل الأناضول إن قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمها الوقف للسوريين إلى الآن بلغت 145 مليون ليرة تركيا (ما يعادل 40 مليون دولار).

وأضاف أن الوقف جمع مؤخرا 970 شاحنة من المساعدات في إطار حملية “كي لا تموت الإنسانية في حلب”.

وأشار إلى أن الوقف يقدم من خلال مركز الطعام الذي تم تأسيسه قبل نحو عامين في منطقة قريبة من الحدود في كليس، أطعمة ساخنة لأكثر من 15 ألف شخص يعسشون في مخيمات أو أنقاض مبان داخل سوريا.

ولفت إلى أن الوقف يقدم حوالي 270 ألف رغيف خبز يوميا للسوريين داخل وخارج المخيمات في الجانب السوري منوها أن جزءا منها يتم خبزه في تركيا ومن ثم نقلها للمحتاجين في سوريا، بينما القسم الأكبر يتم خبزه في أفران داخل سوريا.