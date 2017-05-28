6 شائعات غريبة تنتشر في الغرب كل عام مع انطلاق شهر رمضان

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كل عام مع انطلاق شهر رمضان، تبدأ مجموعة أسئلة تنتشر في الغرب حول طبيعة الشهر الكريم، وأسباب صوم المسلمين، وتحاول أغلب وسائل الإعلام الغربية الإضاءة والإجابة على هذه الأسئلة. لكن إلى جانب الاسئلة تبرز مجموعة أخبار وشائعات حول شهر رمضان لا علاقة لها بالحقيقة.

نستعيد في هذا التقرير أبرز 6 أخبار ومعلومات خاطئة تروّج حول شهر رمضان وفق ما نشرتها صحف غربية، بينها “ميررور”، انطلاقا من الأسئلة التي تردها حول شهر رمضان:

1 ــ يصوم المسلمون شهراً كاملاً بلا توقّف: وتروّج هذه الشائعة أن المسلمين يتوقّفون عن الأكل والشرب لمدة 30 يوماً متتالياً من دون أن يفطروا ولا مرّة إلا عند حلول عيد الفطر. وهو طبعاً أمر مستحيل علمياً، وخاطئ دينياً.

2 ــ يمكن شرب المياه خلال فترة الصوم. وهو أيضاً مفهوم ومعلومة خاطئة. إذ إن الصيام من الشروق حتى الغروب يمنع على الصائم الأكل أو الشرب.

3 ــ ممنوع تنظيف الأسنان. المعلومة أيضاً خاطئة فتنظيف الأسنان صباحاً لا يكسر صيام المسلم.

4 ــ إذا ابتلع الصائم الريق في فمه، يكسر صيامه. طبعاً فإن هذه المعلومة غير صحيحة، ومستحيلة أصلاً.

5 ــ الصوم إلزامي بغض النظر عن ظروف الصائم. صحيح أن الصوم في الإسلام فرض، لكن إن كان الوضع الصحي للمسلم ضعيف ولا يسمح له بالصوم فبإمكانه ألا يصوم.

6 ــ يأتي رمضان في موعد ثابت كل عام. وهي أيضا معلومة خاطئة، إذ يختلف موعد الشهر الكريم كل عام.