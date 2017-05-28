النظام يخفّض نسبة (الأتاوة) على معبر ببيلا جنوبي دمشق

محمد كساح: كلنا شركاء

قالت مصادر لـ (كلنا شركاء) إن النظام خفّض نسبة الإتاوة على معبر ببيلا – سيدي مقداد الذي يربط بين بلدات جنوبي دمشق والعاصمة لتصل إلى حدود خمسةٍ في المئة.

وكان المئات من أهالي بلدة ببيلا والقاطنين فيها خرجوا الجمعة بمظاهرة طالبت بالالتزام التام ببنود الهدنة التي وقعتها بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم مع النظام في بدايات العام 2014.

وقال الناشط “مهد الجولاني” لـ (كلنا شركاء) إن نسبة الإتاوة عادت كما كانت قبل رفع النظام لنسبة خمسة أضعاف ، مضيفاً أن التخفيض أتى عقب التظاهرة التي خرجت ظهر الجمعة.

وتابع “حدثت خروقات للتهدئة في الفترات السابقة منها مقتل عنصر لقوات النظام على جبهة سيدي مقداد نتج عنه تضييق قوات النظام على المدنيين الداخلين عبر الحاجز ومنع إدخال الخبز وسيارات المواد الغذائية إلا خلال يومين في الأسبوع (الأحد والأربعاء) ورفع الضريبة المفروضة على البضائع خمسة أضعاف”.

وذكرت تنسيقية ببيلا أن المظاهرة جالت شوارع البلدة ووصلت لمعبر ببيلا للتعبير عن رفض الأهالي التام لأي عمل أو فعل من شأنه تعطيل مسار الهدنة السارية في مناطق ببيلا _يلدا_بيت سحم. وللتأكيد على الالتزام الكامل ببنود التهدئة الموقع عليها من الفعاليات المدنية والفصائل العسكرية في المنطقة منذ سنوات.