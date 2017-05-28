مقتل طفلٍ جنّده (الاتحاد الديمقراطي) في الرقة

رزان العمر: كلنا شركاء

كشفت مصادر كردية عن مقتل طفلٍ جنّده حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) خلال المعارك في ريف الرقة، فيما انتقد ناشطون كرد سياسة الحزب في تجنيد القاصرين والقاصرات.

وقالت المصادر إنّ وحدات حماية الشعب جندت مؤخراً الطفلة آفشين أحمد محمد من مواليد مدينة عين العرب (كوباني) ولا يتجاوز عمرها 15 عاماً، وهي مصابة بداء السكري، مؤكدةً مقتل الطفل مصطفى أحمد ( 16 عاما), وهو من مواليد عين العرب (كوباني) في قرية بير أحمد بريف الرقة، بتاريخ 22 مايو/أيار الجاري.

وذكر الناشط الكردي لـ “عبد الله إمام” لوكالة “باسنيوز” الكردية أن “تجنيد القصّر دون سن 18 عاماً جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني الذي تتضمنه اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولان الملحقان بها”.

وأضاف أيضاً “يلزم هذا القانون جميع أطراف النزاع بالامتناع عن تجنيد القصّر أو استخدامهم في الأعمال العدائية، كما يتطلب ضمان حماية المدنيين والسماح لهم بمغادرة مناطق النزاع بأمان وعدم استخدامهم كدروع بشرية”.

مشيراً، الى ان “هذا القانون يعتبر جزءاً أساسياً من القانون الدولي فإن كل مخالفة له تعتبر انتهاكا لمبادئ الإنسانية”.

وأثار تجنيد القاصرين والقاصرات والتجنيد الإجباري الذي تفرضه قوات (ب ي د) في مناطق سيطرته سخط الأهالي كما تسبب بهجرة الآلاف من العائلات نحو اقليم كوردستان العراق وتركيا.