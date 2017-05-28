دونالد دك يعلم صبي سوري الهولندية

كلنا شركاء: الجزيرة أونلاين

تمكن صبي سوري لاجئ إلى هولندا منذ ثلاثة أعوام ونصف العام فقط، من الحصول على أعلى الدرجات في امتحان شهادة إتمام التعليم الابتدائي، وذلك من خلال تعلم اللغة الهولندية بمساعدة مجلات الشخصية الكرتونية الأمريكية الشهيرة “دونالد دك”.

الصبي السوري مروان السماوي يبلغ من العمر 12 عاما، ويتمنى دراسة الطب، وحصل على أعلى درجة يمكن الحصول عليها وهي 550 نقطة، كما أنه يتحدث الانجليزية بالفعل بصورة جيدة، وذلك عندما جاء في نوفمبر عام 2013 برفقة أمه وشقيقيه الأصغر سنا ليلتحقا بوالده الذي طلب حق اللجوء لهولندا.

وأشار الموقع إلي أن الصبي التحق بالمدرسة في لاهاي وقد تدرج سريعا في الدراسة، وعزا إتقانه للهولندية إلى الدروس التي يتلقاها مرتين أسبوعيا على يد متطوعة مسنة -68 عاما – ومجلات دونالد دك بالهولندية التي كانت تجلبها معها، كما قامت بتدريب والدته لاجتياز امتحانات الكفاءة.