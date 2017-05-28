قوات النظام تصل مشارف مدينة مسكنة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته أمس السبت 27 أيار/مايو، وصولها مشارف مدينة مسكنة، آخر معقل مهم لتنظيم “داعش” في ريف حلب الشرقي، بعد سيطرتها على العديد من القرى غرب المدينة.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن وحدات من قوات النظام، وبالتعاون مع القوات الرديفة (الميليشيات الموالية)، سيطرت على قرى (موالح جنوبية، والسكرية، والمكننة الزراعية، وغرب مسكنة بـ 3 كم، والكرمة، وموالح شمالية، وجب النينة، وأبو سوسة، وطاعوس، وتل العبد، والعيس الشرقي، والعيس الغربي، وأم ثورة) في ريف حلب الشرقي.

وأشار موقع “الوطن أون لاين” الموالي إلى أن قوات النظام وميليشياته وصلت إلى مشارف مدينة مسكنة، وبات يفصلها عنها أقل من 1.5 كيلومتر من جهة الغرب.

ومن جهتها، أكدت صفحة “مسكنة” نيوز” على “فيسبوك” تصدي تنظيم “داعش” لعدة محاولات فاشلة لقوات النظام للتقدم على قرية الجعابات ومعمل السكر والمزرعة السكرية، وتدمير دبابة (T72)، وإعطاب أخرى في قرية البوعاجوز ومزارعها.

كما استهدف التنظيم مواقع قوات النظام بالدبابات وصواريخ (SPG9) والهاون في قرى: (المزرعة الثانية، والفرعية، والبوعاجوز، والخذراف)، تزامناً مع غارات جوية مكثفة استهدفت أمس مدينة مسكنة وقراها، حيث أحصى المصدر 25 غارة جوية على أحياء مسكنة، منها 5 غارات بالقنابل العنقودية.

وتعرضت القرى المحيطة بمدينة مسكنة لأكثر من 40 غارة، منها 22 برميلاً متفجرا، و7 غارات بالعنقودي، وما يقارب 250 قذيفة، ما أسفر عن دمار واسع في المنازل والممتلكات.

وأشار المصدر إلى أن القرى شرق مدينة مسكنة، شهدت حركة نزوح تامة بسبب القصف المكثف، واعتبارها مناطق عسكرية.