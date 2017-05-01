(جيش خالد المبايع لداعش) يعدم طفلاً غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

أعدم جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) يوم الخميس الماضي 25 أيار/مايو، طفلاً في بلدة عابدين غرب درعا، بتهمة سب الذات الإلهية.

وقال الناشط أحمد الديري، إن جيش خالد أعدم يوم الخميس الماضي الطفل (توفيق النويهي) (15 عاما)، في ساحة بلدة عابدين، بعد اتهامه بسب الذات الإلهية.

وأضاف الديري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن الطفل “توفيق” من بلدة (سحم الجولان) التي سيطر عليها جيش خالد منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، عقب شنه هجوماً مباغتاً على مواقع كتائب الثوار غرب درعا.

وأشار إلى أن الحادثة لم تكن الأولى من نوعها، فعدد الذين أعدمهم جيش خالد خلال الأشهر الماضية تجاوز 60 شخصاً، وطالت الإعدامات عدداً من الثوار.

وعلى صعيد آخر، وفي حادثة تعتبر الأولى من نوعها، نشرت الصفحات المقربة من جيش خالد صوراً لعناصر من (الجيش) وهم يرصدون هلال شهر رمضان من أعلى قمة تل (الجموع) غرب درعا، والتي سيطروا عليها وعلى بلدات (جلين ـ سحم ـ تسيل ـ عدوان) منتصف شهر شباط/فبراير الماضي.