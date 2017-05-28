الثوار يصدون محاولةً لقوات النظام للتقدم باتجاه الحدود السورية الأردنية

إياس العمر: كلنا شركاء

تصدت كتائب الثوار أمس السبت 27 أيار/مايو، لمحاولة قوات النظام وميليشياته التقدم باتجاه الحدود السورية الأردنية من جهة البادية السورية، وكبدتها خسائر في المعدات.

وقال مدير المكتب الإعلامي في جيش (أحرار العشائر)، محمد عدنان، إن كتائب الثوار دمّرت خلال الساعات الماضية دبابة وثلاثة مدافع فوزديكا، إضافة لعربة (بي إم بي)، وراجمة صواريخ لقوات النظام، إضافة إلى تدمير مقر عمليات قوات النظام والميليشيات الموالية له على مقربة من سد (الزلف) شرق السويداء، وذلك أثناء التصدي لمحاولات قوات النظام الوصول إلى الحدود السورية الأردنية، في حين قضى أحد مقاتلي جيش (أحرار العشائر) خلال الاشتباكات، ويدعى (عبد الرحمن الثقيل).

وأضاف عدنان في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن عمليات قوات النظام في ريف السويداء الشرقي مستمرة منذ منتصف شهر أيار/مايو الجاري، وذلك عقب استقدامها تعزيزات كبيرة من الحرس الجمهوري و الفرقة 15/قوات خاصة، إضافة للفوج الثامن حرس الحدود، مشيراً إلى أن مجموع عدد عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية له ومنها (جمعية البستان ـ لواء التوحيد ـ الحزب القومي السوري) في المنطقة تجاوز الـ 2000 عنصر.

وأوضح أن قوات النظام وميليشياتها تحاول بمختلف الطرق قطع طرق إمداد كتائب الثوار، لمنعهم من التقدم نحو شمال شرق سوريا ولاسيما محافظة دير الزور، مشيراً إلى أن جبهات القتال اشتعلت في أرياف السويداء ودمشق الشرقية عقب طرد كتائب الثوار تنظيم (داعش)، على عكس فترة سيطرة التنظيم على المنطقة، حيث كانت جبهات القتال تشهد حالة من الجمود.