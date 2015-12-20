(جيش الفتح) يفتتح محكمةً في إدلب وهذه أولى قراراتها

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلن (جيش الفتح) عن افتتاح محكمة في مدينة إدلب، من أجل تسيير معاملات المواطنين، وفور الإعلان عنها أصدرت عدة تعميمات، كان منها عفوٌ عن السجناء بمناسبة حلول شهر رمضان.

وجاء ذلك في بيان نشرته صفحة القوة الأمنية التابعة لجيش الفتح على “فيسبوك”، وأشار البيان إلى أن المحكمة تقع في مكان “قاض الفرد العسكري” سابقا.

ودعت المحكمة من خلال البيان أصحاب المعاملات إلى التوجه إلى المحكمة من أجل تقديم شكواهم والعمل على حلها، مشيرة إلى أن وقت دوام المحكمة من السبت إلى الأربعاء.

كما أشار البيان إلى أنه سيتم افتتاح محكمة أحوال شخصية في البنك المركزي يوم السبت القادم.

وأصدر مجلس القضاء عدداً من القرارات، جاء في أولها “يخضع الكاتب بالعدل في أريحا إلى مجلس القضاء في إدلب، ويعتبر تابعاً لدائرة الكاتب بالعدل في محكمة إدلب اعتباراً من 1 رمضان”.

ونص القرار الثاني على أن الوكالات القابلة للعزل تحتاج إلى تصديق بشكل دوري من الكاتب بالعدل المختص كل 15 يوماً عند استخدامها في أي دائرة.

وأشار التعميم الثالث الصادر عن مجلس القضاء إلى أنه تقبل مقاطع الفيديو بالنسبة بجميع الوكالات ذي دائرة الكاتب بالعدل بدون استثناء من الأشخاص الموجودين خارج سوريا أو ضمت المحافظات غير المحررة.

واشترط أن يبرز الموكل في المقطع وثيقة تثبت هويته، وأن يشهد شاهد عدل أمام الكاتب بالعدل أنهما تواصلا مع الموكل وأكد لهما صحة المقطع ومضمونه.

وطلب مجلس القضاء في تعميمه الرابع من كافة الدوائر الرسمية في إدلب عدم قبول أي وكالة أو وثيقة أو معاملة مهما كان نوعها بخصوص أي آلية أو عقار خاضع لسيطرة جيش الفتح، إلا عن طريق دائرة الكاتب بالعدل في محكمة إدلب حصراً واعتباراً من 1 رمضان.

وأكد التعميم السادس والأخير الذي نشرته صفحة القوة الأمنية التابعة لجيش الفتح، أن القرارات الصادرة عن قاضي الأحوال الشخصية مبرمة غير قابلة للاستئناف إلا في حالات استثنائية تقدرها لجنة قضائية مختصة.

وتعتبر القرارات الصادرة عن غرف الأحوال الشخصية في محكمة إدلب قبل تاريخ 20/12/2015 مبرمة وتلغى فيها طلبات الاستئناف.

وتقبل طلبات التظلم إذا أثبت مقدم الطلب أن القاضي وقع مخالفاً لإجماع أهل العلم أو قدم أدلة وبيانات لم تكن حاضرة لديه قبل صدور قرار الحكم. ويقدم طلب التظلم في الديوان، ويذكر فيه رقم الدعوى وطرفي الادعاء.

كما أصدر مجلس القضاء في جيش الفتح اليوم الأحد عفواً بمناسبة حلول شهر رمضان، يشمل جميع السجناء الذين أمضوا نصف مدة حكمهم، وحسُن سلوكهم في الفترة التي قضوها في السجن.

واستثنى العفو كل محكوم بحدّ أو حق شخصي مالم تبرأ ذمته بعفو أو تأدية للحقوق المترتبة عليه في الذمة.