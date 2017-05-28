خروج طلاب مخيم اليرموك إلى دمشق لتأدية امتحانات الشهادة الثانوية

محمد كساح: كلنا شركاء

غادر قرابة 200 طالبٍ وطالبةٍ من أبناء مخيم اليرموك في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب العاصمة دمشق، لتأدية امتحانات الشهادة الثانوية (البكالوريا) في العاصمة.

وقال الناشط “فادي شباط “، أن الطلاب خرجوا من معبر ببيلا – سيدي مقداد فجر اليوم الأحد، وهم من أبناء مخيم اليرموك القاطنين في البلدات الثلاث.

وأضاف “شباط” في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن العدد يشمل جميع طلاب المخيم، وقد خرجوا ضمن اتفاق خاص بإشراف وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، كونهم من الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم اليرموك عشية سيطرة تنظيم “داعش” عليه.

وتابع “طلاب بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بإمكانهم الدخول والخروج كون المناطق الثلاث مهادنة، وباقي طلاب الأحياء المجاورة مثل الحجر الأسود والتضامن لا يمكنهم المغادرة، لكن خروج طلاب المخيم منفصل عن هدنة البلدات الثلاث”.

وبدوره، نشر تجمع (ربيع ثورة) صوراً للطلاب أثناء خروجهم من ببيلا عبر المعبر، لتقديم امتحانات شهادة التعليم الثانوي في دمشق.