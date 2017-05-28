عبواتٌ ناسفةٌ تقتل ثلاثة مدنيين شرق درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى ثلاثة مدنيين بينهم طفلان، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأحد 28 أيار/مايو، جراء انفجار عبوات ناسفة في ريف درعا الشرقي.

وقال الناشط محمد الحريري، إن عبوة ناسفة انفجرت على طريق المليحة الغربية ـ ناحتة شرق درعا، ما أدى إلى مقتل (موسى العنيزي) وإصابة آخرين بجروح.

وأضاف الحريري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن عبوة ثانية انفجرت على طريق الحراك ـ الكرك الشرقي شرق درعا، وتسببت بمقتل طفلين، وهما (ثراء العلي ـ عطا الله العلي)، وإصابة آخرين بجروح. في حين فككت كتائب الثوار ثلاث عبوات في منطقة اللجاة شمال درعا.

وأشار إلى أن عمليتي التفجير اليوم جاءتا عقب عملية مشابهة يوم أمس، أسفرت عن مقتل ثلاثة من قادة كتائب الثوار، بينهم القائد العسكري في فرقة أسود السنة (نضال قرقماس)، كما أدت لإصابة القيادي في جيش اليرموك (أبو الخير الغبيطي).

وعلى صعيد آخر، قال الناشط هاني العمري، إن الطيران الروسي استهدف الأحياء المحررة من درعا البلد بأربع غارات جوية، بالتزامن مع استهداف قوات النظام لتلك الأحياء بالمدفعية الثقيلة، من مواقعها في كتيبة البانوراما/285.

وأضاف العمري لـ (كلنا شركاء)، أن عدد غارات الطيران الحربي الروسي ومروحيات النظام وصلت إلى 135 غارة وبرميلاً متفجراً استهدفت كل من (درعا البلد ـ بصر الشام ـ معربة ـ إبطع ـ النعيمة ـ غرز).