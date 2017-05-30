رب صدفة خير من ألف محاولة.. 13 خطأً تسببت في نجاحات كبيرة وكوارث أيضاً

كلنا شركاء: حامد العظم- هاف بوست عربي

نحن كبشر لسنا معصومين عن الأخطاء، هذه الأخطاء عادة ما تكون نتائجها بسيطة، وفي أحيانٍ أخرى تكون لها نتائج كارثية قد تغير مجرى التاريخ أو تغير مجرى حياة الأفراد الشخصيّ.

فيما يلي تقدم “هاف بوست عربي”، قائمة بأشهر هذه الأخطاء ونتائجها الكارثيّة:

1- قتل كل عصافير في البلاد

قام الديكتاتور الصيني ماو تسي تونع عام 1958 بإصدار أوامر بقتل كل عصافير الدوري في البلاد، وبعد ثلاث سنوات، أصابت مجاعة نحو 45 مليون شخص بسبب قتل هذه الطيور، والسبب أن الدوريّ يتغذّى على الحشرات وخصوصاً الجراد، التي ازدادت أعدادها بشكل هائل، مما تسبب في القضاء على أغلب المحاصيل.

2- باع نصيبه في آبل

رون وأين

اشتهر اسم رونالد واين كونه أحد مؤسسي شركة آبل، إذ كان يمتلك 10% من الشركة، إلا أنه قرر عام 1976 أن يبيع أسهمه بقيمة 800$، المحزن أنه لو احتفظ بأسهمه لكانت هذه الـ10% تبلغ قيمتها الآن 63 بليون دولار.

3- قطع أقدم شجرة في التاريخ

عام 1964 قام الطالب دونالد روسك كوري بخطأ بسيط، إذ علق ثقَّابة بالشجر الخاصة به في شجرة، إثر ذلك قام بقطع الشجرة لاسترجاع آلته، تبين لاحقاً أن الشجرة التي قطعها كوري هي أقدم شجرة في التاريخ، إذ يبلغ عمرها خمسة آلاف عام.

4- روسيا تبيع ألاسكا الغنية بالذهب

عام 1867 قامت الولايات المتحدة بشراء ألاسكا من روسيا بقيمة 7.2 مليون دولار، لم تهتم روسيا حينها بألاسكا، لكن لاحقاً بدأت عمليات التنقيب عن الذهب في ألاسكا التي اكتُشف أنها تحوي كميات هائلة منه ما زالت موجودة حتى الآن، ربما كان على روسيا أن تفكر في الموضوع قبل أن تقوم بعملية البيع.

5- الإهمال أنتج البنسلين

الكسندر فليمنغ مكتشف البنسلين

يعتبر البنسلين من أهم الاكتشافات التي عرفتها البشريّة، إلا أن فليمنغ الذي اكتشفه لم يكن يفكر بذلك، فبسبب كسله وعدم رغبته في التنظيف تكاثرت الفطريات على أحد صحون الطعام، بيكتيريا البنسلين تكاثرت على الفطر وقتلته ما دفع فليمنغ لدراسة هذه البكتيريا وإنتاج البنسلين.

6- وحدة القياس كادت أن تدمر طائرة

تمكن العالم من تفادي كارثة جويّة عام 1983، إذ إن رحلة لشركة الطيران الكندية “بوينغ 767” نفد منها الوقود، والسبب أن أحدهم لم يقم بتغيير وحدة القياس من الغالون الكندي إلى الليترات، ما جعل الطائرة تخلو من الوقود ليتم حينها أول عملية هبوط يدويّ دون أي خسائر بشريّة.

7- شعلة نارية أحرقت ألف كيلومتر

تسبب الصياد سيرجيو مارنيزن في كاليفورنيا، نتيجة خطأ بسيط بأكبر حريق عرفته المنطقة، إذ بعد أن ضاع في الغابة قام بإطلاق شعلة نارية في الهواء، لسوء الحظ هذه الشعلة تسببت بإحراق ما يقرب من الألف كيلومتر من الغابة، ما سبب خسائر هائلة.

8- البيتلز في أول الطريق

في الستينات رفضت شركة ديكا أن توقع عقداً مع فرقة موسيقية صغيرة لم تنل اهتمام أحد، للأسف هذه الشركة خسرت الكثير بعد أن رفضت هذه الفرقة التي تحولت إلى أسطورة من أساطير الموسيقى، هذه الفرقة ببساطة هي “البيتلز”.

9- الغباء يتسبب في انتصار العثمانيين

عام 1788 كان الجيش النمساوي في طريقه لمحاربة الأتراك في رومانيا، وبسبب تكتيك عسكري، قسم النمساويون الجيش إلى قسمين، لكن الغريب أن الأتراك لم يجدو أثراً للجيش النمساوي، وحين وصلوا إلى أرض المعركة بعد يومين وجدوا ما يقارب الـ10 آلاف نمساوي بين قتيل وجريح.

السبب أن قطعتي الجيش اختلط عليهما الأمر، وبدأوا بقتال بعضهم، ظناً منهم أن الآخر هو الجيش التركي، وكانت النتيجة انتصاراً سهلاً للأتراك.

معركة كارنسباس

10- ناسا تخسر 125 مليون دولار بسبب وحدة القياس

عام 1999 خسرت ناسا مكوكاً بسعر 125 مليون دولار، السبب أن المهندسين الإنكليز استخدموا وحدات القياس الإنكليزية، في حين أن فريق ناسا يتعامل مع الوحدات الأميركيّة، ما تسبب بخروج المكوك عن مساره وضياعه في الفضاء.

11- “حتى أنت يا بروتوس”

عرف يوليوس قيصر بغروره وعجرفته، وبالرغم من أن زوجته حذرته من أنه سيتم قتله إلا أنه لم يكترث، بل ذهب بقدميه إلى مجلس الشيوخ، وهناك قام نحو 60 شخصاً بطعنه حتى الموت، من ضمنهم صديقه بروتوس، لتشتهر بعدها عبارة قيصر الأخيرة “حتى أنت يا بروتوس!”.

12- حفرة النار الخالدة

قام مهندسون من الاتحاد السوفيتي عام 1971 بإنشاء حفرة في الأرض في تركمانستان، الحفرة كانت مليئة بالغازات، فقرر المهندسون إحراقها ظناً منهم أنها ستنطفئ بعد أسابيع، النتيجة أن هذه الحفرة تحولت إلى محط أنظار السياح كونها ما زالت مشتعلة حتى الآن.

13- من الهند إلى العالم الجديد

أشهر الأخطاء التاريخية هي تلك التي ارتكبها كريستوفر كولومبس، فالمستكشف الإسباني ظن أنه سيصل إلى الهند، ليجد نفسه بعد رحلة طويل قد حط في أميركا الجنوبية عام 1492، لكن ما لا نعرفه أنه وطاقمه نقلوا العديد من الأمراض للسكان الأصليين الذين لا يمتلكون مناعة ضدها، أشهر هذه الأمراض هي الجدري، الذي تسبب بقتل الكثير من السكان الأصليين.