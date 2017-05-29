أغلى لاعبٍ في العالم يؤدي العمرة في رمضان

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نشر الدولي الفرنسي ونجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، صورة وهو يؤدي مناسك العمرة، وكتب معلقاً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام “أجمل شئ رأيته في حياتي” وزين صفحته الرسمية بصورة وهو ينظر إلى الكعبة المشرفة.

كما انتشرت صورًا لبوغبا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي ملابس الإحرام، فضلاً عن مقاطع مصورة من داخل صحن الطواف بالكعبة.

وحظيت صور بوغبا بالكثير من التفاعل، فكتب أحد مرتادي مواقع التواصل، تعليقاً على صور الدولي الفرنسي “هذا هو المسلم الحق، ترك زخاف الدنيا وأتى في رمضان يؤدي العمرة”.

بوغبا (24 عاما)، هو اللاعب الأغلى في العالم حالياً، بعد انتقاله الموسم المنصرم من يوفنتوس الإيطالي إلى مان يونايتد مقابل أكثر من مئة مليون يورو. وكان سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى أياكس بنهائي الدوري الأوربي يوم الأربعاء الماضي، مهدياً فريقه الإنكليزي ثاني أهمّ الألقاب الأوربية.

واستدعى مدرب المنتخب الفرنسي، بوغبا الذي وُلد لأبوين مسلمين من أصول إفريقية، لتشكيلة منتخب “الديوك” التي تواجه باراغواي والسويد الشهر المقبل.