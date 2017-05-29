د. أسعد الصالح: مناجاة النهر والصفصاف

د. أسعد الصالح: كلنا شركاء

كان اللقاءُ بكاملِ الأوصافِ=== مثلُ اجتماعِ النهر والصَّفصَافِ

الحسنُ فيه تدفقٌ لا ينتهي=== والوردُ منه يقولُ: حانَ قطافي

وأنا لماءِ الحسنِ كلي لهفةٌ=== سقياكَ يا من حبُّه إسعافي

يا وردةَ الروح المهاجرِ عطرُها=== بعدَ الوداع تركتني لعفافي

لكنَّ وصلَك طاهرٌ يفتي به=== قاضي القضاةِ وسائرُ الأحنافِ

صوت يناجي الروح قد أسمعتِني==== ورأيتُ فيكِ تَجليَ الألطافِ

وجعلتِ لي أيامَ عمري راحةً=== والجودُ فيك سَجيةُ الأشرافِ

والبعدُ لا أقوى عليه، حبيبتي=== من ذا يطيق مَطاعَن الأسيافِ؟

أمشي بأرضِ الحب رغمَ تعثري == ويدورُ في ذكرى المكان طوافي

جودي علي ولو بحلم نظرة=== والوصل في الاحلام ليس بكافِ

لا تحسبي صبري طويلاً واعلمي=== ما كان كتمُ الحب من أعرافي

ماذا تركتِ لمهجتي غير الأسى=== والحزنُ بعد الهجرِ ليسَ بخافِ

لا تعذلي سكري بخمرة عشقنا=== فالخمر قد سَكِرَت بها أسلافي

إن كان في بحرِ الهوى لكِ مأملٌ=== فأنا كسرت برحلتي مجدافي

لا أرجو إنقاذاً يصون سلامتي=== ليست نجاةُ العشقِ من أهدافي