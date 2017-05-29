طيران التحالف يلقي تهديداتٍ لقوات النظام لأول مرة.. ماذا طلب منها؟

إياس العمر: كلنا شركاء

ألقت طائرات التحالف الدولي مناشير ورقية على مناطق سيطرة قوات النظام في البادية السورية تطالبه فيها، بالابتعاد عن معبر التنف الحدودي مع العراق، في حادثة هي الأولى من نوعها وذلك بعد أيام من استهداف طائرات التحالف لرتل عسكري لقوات النظام كان يحاول الاقتراب من المعبر.

إلى ذلك، أشار سعيد سيف الناطق الرسمي باسم قوات “الشهيد أحمد عبدو” لـ “كلنا شركاء” بأن طائرات التحالف الدولي ألقت مناشير ورقية فوق مناطق سيطرة قوات النظام، والتي تبعد مسافة 30 كيلومتراً عن معبر التنف الحدودي.

وأضاف أن التحالف طلب من قوات النظام الابتعاد عن المنطقة إلى حاجز (ظاظا) والذي يبعد نحو 55 كيلومتراً عن المعبر، وقال إن التحالف الدولي حذر قوات النظام والميلشيات الموالية له من الاقتراب إلى المعبر.

وأوضح سيف أن قوات النظام تحاول التقدم بدعمٍ من مقاتلي ميليشيا (حزب الله) بالإضافة للميلشيات العراقية والأفغانية.

وتحاول قوات النظام منذ مطلع شهر أيار/مايو الجاري الوصول إلى المثلث الحدودي العراقي السوري الأردني، وشنت هجوماً من ثلاثة محاور في أرياف حمص والسويداء ودمشق الشرقية.

في السياق، قال الناطق باسم الجبهة الجنوبية الرائد عصام الريس في حديثٍ سابقٍ لـ “كلنا شركاء” أن هدف قوات النظام والميليشيات الموالية له من عملياتهم في البادية السورية هو فصل مناطق سيطرة كتائب الثوار عن مناطق سيطرة تنظيم (داعش).