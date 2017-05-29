فضيحة لقناة سما… الجنسية الألمانية لفيلسوفٍ إيرانيّ

معتصم الطويل: كلنا شركاء

خياران لا ثالث لهما جاءا إجابة للسؤال “من هو زرادشت وما هي جنسيته” في برنامج مسابقات على قناة سما الموالية، السبت في الأول من رمضان، الإجابة الأولى شاعر فرنسي، والثانية فيلسوف ألماني.

وشكل طرح السؤال على القناة الموالية فضيحةً بسبب الجهل الذي وصل “الحضيض” لدى معدّي البرنامج ومقدميه، فالإجابة الصحيحة هي أنّ زرادشت فيلسوف آسيوي إيراني وهو مؤسس الديانة الزرادشتية، وعاش قبل الميلاد في مناطق أذربيجان وكردستان وإيران الحالية، ولم تطأ قدماه لا ألمانيا أو فرنسا.

الفضيحة اكتملت بإجابة إحدى المتصلات بأن زرادشت فيلسوف ألماني، وقد فازت المتصلة بهاتف هاواوي.

وبررت إحدى المعلقات الفضيحة التي وقعت فيها القناة بأن الالتباس الذي حصل جاء من تأليف الفيلسوف الالماني فريدريك نيتشه لكتاب (هكذا تكلم زاردشت).

بدورها، خرجت جودي الخالدي، مقدمة البرنامج على قناة سما لتبرر الخطأ الفادح الذي حصل على الهواء مباشرة بقولها: “ليش مين منا ما بيغلط ع الهوا”.؟

وكتبت “كان خطأ غير مقصود بسبب برمجة لعبة المسابقات”، مهاجمةً قناة الجديد اللبنانية التي سخرت من هذا الخطأ بالقول “مو شاطرين غير ب paste /copy.. بس لو حاولتو تعرفو انو مش أنا الي طرحت السؤال إنما زميلي…ونحنا ببرنامج عالهوا وممكن أي شخص بدالنا يتعرض للخطأ”.

وبعد تداول الفضيحة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات لاذعة من قبل روادها، قال أحدهم ساخراً من هذا الخطأ “مدير القناة قلهن جيبو أسئلة عن إيران، لأن صار عندنا جالية كبيرة من الإيرانيين”.