(الإغاثة) التركية تعتزم مساعدة مليون شخص بسوريا خلال رمضان

Posted on 2017/05/29Posted in: أخبار دولية

كلنا شركاء: جم كنجو- الأناضول

تعتزم هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (إي ها ها)، إيصال مساعدات غذائية لنحو مليون شخص في مناطق مختلفة في سوريا خلال شهر رمضان.

وقال مسؤول المكتب الصحفي للهيئة في ولاية هطاي (جنوب)، سليم طوسون، لمراسل الأناضول، إن الهيئة تهدف من خلال هذا المشروع إدخال فرحة رمضان إلى قلوب العائلات في سوريا.

وأضاف طوسون أن السلال الغذائية التي ستوزع على الأسر السورية، ستحتوي مواد غذائية ومنظفات.

وأوضح أن الأولوية للمحتاجين والأيتام والأرامل، مشيرًا أن المعونات ستشمل قرابة مليون شخص.






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