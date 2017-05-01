مصرع ثلاثة مسؤولين (رفيعي المستوى) من حزب الله في لبنان

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

لقي ثلاثة مسؤولين “رفيعي المستوى” في حزب الله اللبناني مصرعهم، مساء الأحد، في حادث تصادم بين سيارتين، وصف بـ”المروع”، وقع على طريق عام بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، جنوبي لبنان.

وذكرت غرفة التحكم المروري اللبنانية أن الحادث وقع قرب مدينة ملاهي “فاميلي بارك” في بلدة الطيري.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن القتلى هم: خضر ناصر، مسؤول حزب الله في يارون، ونزيه حرب وهو عضو في حزب الله من يارون، ومهدي فاضل من حداثا، أما الجريح فيدعى حسين قاسم غشام، وحالته حرجة.

ووصفت قناة “المستقبل”، الكوادر الثلاثة بأنهم “من الكوادر رفيعة المستوى في حزب الله”.

ونقلت فرقة تابعة للهيئة الصحية الإسلامية القتلى والجرحى إلى مستشفى “الشهيد صلاح غندور”.