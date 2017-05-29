ماريا معلوف: النيابة اللبنانية تستدعي (غسان بن جدو)

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

كشفت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، أمس الأحد، أن النيابة العامة المالية قد استدعت الصحفي غسان بن جدو وذلك بناء على شكوى قضائية مقدمة ضده بجرم هدر المال العام.

وأضافت معلوف في تغريداتٍ لها على (تويتر)، أنّ النيابة العامة المالية اتهمت بن جدو أيضاً بهدر المال العام وإنشاء محطة للبث الفضائي (قناة الميادين) دون ترخيص وإدخال معدات دون ترخيص ودون جمارك.

وعلقت الإعلامية اللبنانية المناهضة لحزب الله ولقناة الميادين على الخبر بالقول: “انقلب على الساحر”، في إشارةٍ منها إلى الاتهامات التي تصدرها القناة بحقها وبحق كل معارض حزب الله.

ولم تشر معلوف إلى نتيجة هذا الاستدعاء، فيما أكد موقع الوئام اللبناني أن قناة الميادين غير مرخصة وتبث فضائياً السموم الطائفية وأن معدات قناة (الميادين) كان غسان بن جدو قد أدخلها خلسةً.