كلنا شركاء: رصد

يبدو أنها على عجلة من أمرها، مولودة جديدة لم يتجاوز عمرها دقائق ظهرت في مقطع مصور وهي تمشي على كرسي حديثي الولادة، ولم تكن خطوة أو خطوتين بل وصلت إلى قرابة 10 خطوات، وبحسب الممرضة التي تظهر إلى جانبها انه (أمر مذهل).

وقد صوّر طاقم مستشفى في البرازيل، بحسب “هافينغتون بوست عربي”، لقطة واضحة لهذه الرضيعة الجميلة حين كانت تحاول الممرضة إعطاءها حماماً أول في الحياة، ولكن كما يبدو أنّ لها أفكاراً أخرى. وتظهر في الفيديو الممرضة وهي تسند الرضيعة على صدرها بذراع واحدة، لا تصدّق ما تراه بينما تتصارع الرضيعة المذهلة من أجل المشي بمفردها.

وقد فاجأ الفيديو الذي حمّل على الشبكات الاجتماعية الكثيرين فوصلت عدد المشاهدات والمشاركة إلى أرقام قياسية تخطت 70 مليوناً، معبرّين عن دهشتهم لعدد الخطوات التي خطتها المولودة.

وبدأت الممرضة التي ترتدي الزي الأخضر وتضع على فمها القناع، بالصراخ من الدهشة “يا إلهي، الفتاة تمشي، رحمة الله الواسعة”. وتشرح الممرضة أنها كانت تحاول إعطاء المولودة حمامها الأول في الحياة، لكن هذه المولودة بدأت بمحاولة الوقوف والمشي.

بالفيديو.. الرضيعة المعجزة تمشي بعد دقائق على ولادتها

.