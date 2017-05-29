معارك الرقة تودي بحياة 70 مدنياً خلال ساعات

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى ثلاثة مدنيين على الأقل، وأصيب نحو 15 آخرين، اليوم الاثنين، جراء قصفٍ مدفعيٍّ نفذته ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مدينة الرقة، فيما قال ناشطو المنطقة إن حصيلة ضحايا اليومين الماضيين تجاوزت السبعين قتيلاً من المدنيين.

وقال ناشطو (حملة الرقة تذبح بصمت)، إن التحالف الدولي وميليشيا قسد استهدفوا مدينة الرقة أمس الأحد، بأكثر من ٣٠ غارة جوية و٨٠ قذيفة مدفعية وصاروخ، قتلت أكثر من ٣٥ مدنياً على الأقل، فيما طال القصف المدفعي لميليشيا (قسد) اليوم أحياء الرميلة والإدخار والمشلب ومنطقة الفروسية وشارع 23 شباط، ومستوصف التوليد القديم ودوار البرازي وكلية الآداب، موقعاً المزيد من القتلى والجرحى.

وكان طيران التحالف الدولي ارتكب السبت، مجزرة جديدة بحق المدنيين راح ضحيتها نحو 20 شخصاً في ريف الرقة الجنوبي، معظمهم كانوا في سيارة تحمل مدنيين خرجوا من مدينة الرقة ما بين بلدتي رطلة والكسرة.

وذكر المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية، أن مدينة الرقة تعرضت في اليوم الأول من شهر رمضان لقصفٍ عنيفٍ غير مسبوق اشترك فيه طيران التحالف الدولي وميليشيات (قسد)، ومع ساعات المساء الأولى وأثناء استعداد أهالي الرقة لتناول إفطارهم الأول خلال شهر رمضان، شنّت طائرات التحالف الدولي عدداً كبيراً من الغارات على المدينة استهدفت عدة أحياء واستمر حتى ساعات الفجر الأولى ليوم الأحد.

وأكملت قوات “قسد” المهمة بقصفها مدينة الرقة بعدد كبير من قذائف المدفعية التي تجاوز عددها الخمسين قذيفة وأكثر 15 صاروخاً، أطلقت من معمل السكر على أطراف المدينة الشمالية وقاعدة الجلبية في الريف الشمالي للرقة، واستمر القصف حتى ساعات الفجر.