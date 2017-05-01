النظام يحرق المحاصيل الزراعية في الغوطة الشرقية

محمد كساح: كلنا شركاء

أحرقت قوات النظام محاصيل زراعية في بلدة الريحان بالغوطة الشرقية، بينما تحاول التقدم على جبهة حوش الضواهرة بالمنطقة.

ونشرت شبكة (مراسل سوري المعارضة) صوراً لحرائق اندلعت اليوم الإثنين في المحاصيل الزراعية المقابلة لخطوط الجبهة في بلدة الريحان بريف دوما.

وقال الناشط معاذ أبو عمر لـ (كلنا شركاء) إن المنطقة خالية من السكان كونها على تماس مع الجبهات، مشيراً إلى أن الأراضي التي أحرقت محاصيلها قريبة من خطوط الاشتباك.

وتابع: إن “المدنيين يخاطرون في سبيل زراعتها حتى يؤمنوا لقمة عيشهم”.

في الأثناء قالت شبكة “مراسل سوري” إن قوات النظام حاولت التقدم على جبهة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية، ولفتت إلى أن المعارك اندلعت بعد تمهيد مدفعي وصاروخي مكثف على المنطقة.

وتحدثت تنسيقية دوما عن تصاعد لأعمدة الدخان وسقوط عدد من الجرحى جراء استمرار القصف المدفعي على الأبنية السكنية في المدينة، كما سقط جرحى مدنيون إثر قصف مدفعي مماثل لقوات النظام على مدينة عربين.