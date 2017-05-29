(خان شيخون) تختار أول مجلس محلي لها بعد مجزرة الكيماوي

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

بحضور محافظ إدلب وأعضاء مجلس المحافظة، ومدراء مؤسسات ثورية وهيئات مدنيّة، أنهى المجلس المحلي لمدينة خان شيخون أمس الأحد انتخاباتٍ لاختيار أعضائه، وأعلن عن الفائزين بعضوية المجلس المحلي الأول للمدينة بعد مجزرة الكيماوي.

وقد استمرّت عملية انتخاب المجلس المحلي في مدينة خان شيخون أكثر من أسبوعين، تم خلالها استقبال طلبات التّرشيح على مدى أيام، ومن ثم الإعلان عن المرشّحين، وبعدها استقبلت لجنة الانتخابات الطّعون، ومن ثم بدأ انتخاب أعضاء المجلس المحلي بالاقتراع السرّي، وبعد فرز الأصوات أعلنت اللجنة عن الفائزين في عضوية المجلس المحلي.

وحضر الانتخابات محافظ إدلب السيد غسان حمو ومدراء مديريات الدفاع المدني في محافظة إدلب ومدير المجالس المحليّة ووجهاء من المدينة وبعض الفعاليات الثورية وناشطين، وعدد كبير من المدنيين.

وفي حديث خاص لـ “كلنا شركاء” قال عثمان الخاني، عضو اللجنة التحضيرية في انتخاب المجلس المحلي في خان شيخون “إن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات القانونية لانتخاب مجلس محلي في خان شيخون، وتم فتح باب الترشح عبر الإعلان على صفحات التواصل الاجتماعي، وبلغ عدد طلبات الترشح ثلاثة وثمانين طلباً، وقبل خمسة وستين طلب”.

وأضاف الخاني “جرت الانتخابات بالاقتراع السرّي، حيث تم انتخاب ( 25) عضواً من بين خمسة وستين مرشحاً، والمرشحون الذين حصلوا على أصوات أعلى تم انتقاؤهم”.

وأعلنت اللّجنة التحضيرية عن أسماء الفائزين وهم: (1- الدكتور حازم نجم، 2- الأستاذ محمد أحمد المعراتي، 3- الأستاذ محمد خالد بركات، 4- الأستاذ خالد أحمد الشالات، 5- أمجد عبدالمجيد دياب، 6- الدكتور تيسير عز الدين القدح، 7 – عاصم طفران، 8- حسين عبدالمنعم كيال، 9- المحامي قصي النجار، 10- الأستاذ يحيى شهوان، 11- بلال السفر، 12- صابر السخيطة، 13- عمار عفان، 14- الأستاذ محمد أمين اليوسف، 15-رامي حاج رحمون، 16- عبدالعزيز اليوسف، 17 إياد النسر، 18- ابراهيم معراتي ، 19- محمد قاسم الخاني، 20- أمجد القدح، 21- عبدالقادر اليوسف، 22- عبدالكافي القطيني، 23- محمد الراشد، 24- محمد مازن حاج رحمون،- 25- محمد تلاوي).