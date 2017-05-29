(جيش خالد) يعدم شقيق رئيس محكمة (دار العدل) غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

أعدم جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) اليوم الاثنين 29 أيار/مايو، الشاب “يوسف العبسي” شقيق رئيس محكمة (دار العدل) في حوران الشيخ عصمت العبسي.

وقال الناشط أحمد الديري لـ “كلنا شركاء” إن جيش خالد أعدم اليوم (يوسف العبسي) شقيق رئيس محكمة (دار العدل) الشيخ عصمت العبسي في منطقة حوض اليرموك غرب درعا، مشيراً إلى أن يوسف كان معتقلاً لدى جيش خالد منذ ما يقارب من العام والنصف، وكانت اعتقلته حركة (المثنى) قبل أن تندمج مع باقي المجموعات المبايعة لتنظيم (داعش) بما بات يعرف باسم “جيش خالد”.

وتابع أن اعتقاله كان من على حاجز بلدة (الشيخ سعد) وذلك أثناء عودته من عمله بمحكمة (دار العدل)، على خلفية إعلان المحكمة توصلها لحقائق تؤكد ضلوع قائد حركة (المثنى) ناجي مسألة، بعملية اغتيال مؤسس المحكمة نهاية عام 2015.

وأكد الديري أن “جرم” يوسف الوحيد هو أنه شقيق رئيس محكمة (دار العدل).

من جانبه، نعى رئيس محكمة (دار العدل) عصمت العبسي شقيقه في تدوينة على حسابه الشخصي على (الفيسبوك).

وكان الشيخ العبسي تولى مهام رئاسة المحكمة نهاية العام 2015 خلفا للشيخ أسامة اليتيم، وقد تعرض لمحاولتي اغتيال من قبل الخلايا التابعة لتنظيم (داعش) خلال الأشهر الستة الماضية.