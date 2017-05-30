(الخوف الثالث).. صفحات تُسجل الحدث السوري جرحًا بجرح

كلنا شركاء: جيهان جنيدي- الأسبوع

“ما هذا الكتاب بدراسة منهجية رصينة، ولا هو برسمٍ بيانيّ لقلب سوريا الجريحة، بقدر ما يخطّ لسطور الدم المسفوك على ملح ترابها في خمسٍ من السنوات عجاف. إنها صفحات تسجّل للحدث السوري، جرحاً بجرح، وصرخة بصرخة”.. كذلك تقول الكاتبة والناشطة السورية البارزة مرح البقاعي في مقدمة كتابها “الخوف الثالث” الذي صدر حديثًا عن مؤسسة “كرييت سبيس” للنشر في الولايات المتحدة الأميركية.

و”الخوف الثالث” صدر في 432 صفحة من القطع المتوسط، ويعتبر تسجيلًا تحليلًا لمجريات الأحداث التي تشهدها سوريا منذ العام 2011 وحتى العام 2016، ويتضمن مقالات مختارة للكاتبة مرح البقاعي كتبتها لعدد من كبريات الصحف العربية والعالمية.

ومرح البقاعي هي شاعرة وأكاديمية وسياسية سورية، كانت قد حصلت على المركز الخامس بين العشر سيدات الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط في العام 2012. وهي أستاذة الإسلام المعاصر وعلوم اللغة العربية في جامعتي جورجتاون في العاصمة الأميركية واشنطن وميريلاند في ولاية ميريلاند، وكانت قد اختيرت كواحدة من قائمة الأساتذة الأكثر تأثيرا واعتدالا في تدريس مادة الشرق الأوسط، وتقديم أطروحات تتوخى الموضوعية والعلمية في طرح قضايا المنطقة الأكثر سخونة في العالم، وذلك في الشؤون السياسية، والاجتماعية، والدينية.

وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس الدكتور خطار أبو دياب في تقديمه للكتاب: “تكمن فائدة “الخوف الثالث” في تكوين صورة أفضل عن مجريات الحدث السوري وأسباب الفشل. والأهم أنه ليس هناك ادعاء حيال إمكانية الحراك الثوري في تصحيح مسار التاريخ، خاصة ان بداياته تشبه تلك الصحوة من أجل التحوّل، أو تلك الوقفة لتحطيم باب السجن الذي استعصى طويلا عن الانفتاح. لا يبدو انبلاج فجر الخلاص السوري قريباً، ولكن التسليم بالهوان ليس من شيم مشرق قاومت فيه العين المخرز وسينتصر فيه أهل الدار مهما غلا الثمن”.