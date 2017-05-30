(الحشد الشعبي) يصل إلى الحدود العراقية- السورية

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أعلنت ميليشيا الحشد الشعبي العراقية، الإثنين (29 أيار/مايو) وصولها إلى الحدود السورية، بعد تقدمها على حساب تنظيم “داعش” غرب تلعفر العراقية، وسيطرتها على عدة مناطق.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن أمين عام منظمة بدر، هادي العامري، تأكيده وصول قوات الحشد الشعبي إلى الحدود العراقية السورية، مشيراً إلى قرب عملية عسكرية لتطهير الحدود من تنظيم “داعش”.

وقال العمري “قوات الحشد الشعبي وصلت قبل قليل إلى الحدود العراقية السورية”، مبينا أن “هذه القوات تمركزت بقرية أم جريص الواقعة على الحدود”.

وأكد العامري “غداً سنبدأ بعملية تطهير الحدود العراقية السورية انطلاقاً من أم جريص باتجاه قضاء القائم”.

ونشر الإعلام الحربي المركزي التابع لميليشيا حزب الله اللبناني ما قال إنه نداء نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، إلى ميليشيا الحشد الشعبي التي وصلت إلى الحدود العراقية – السورية.