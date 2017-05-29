الخارجية الإيرانية: مستعدون لإرسال (قوات سلام) إلى سوريا

في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي

كلنا شركاء: مراد قره داغ- الأناضول

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي استعداد بلاده لإرسال “قوات سلام” إلى سوريا من أجل استمرار وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في رده على سؤال أحد الصحفيين حول إرسال إيران جنودها إلى سوريا في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأشار قاسمي إلى مواصلة الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران مشاوراتها حول وقف إطلاق النار في سوريا، مؤكدا استعداد بلاده لإرسال “قوة سلام” إلى سوريا من أجل تعزيز وقف إطلاق النار فيها.

تجدر الإشارة أنّ إيران مدّت النظام السوري على مدى السنوات الست الماضية بمسلحين استقدمتهم من العراق وإيران وباكستان وأفغانستان، ما أذكى نار الصراع فيها.

يشار إلى أن دول تركيا وروسيا وإيران، اتفقت خلال اجتماعات “أستانة 4″، في 4 مايو/أيار الجاري، على إقامة “مناطق تخفيف التوتر”، يتم بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن في مناطق محددة بسوريا، وبدأ سريان هذا الاتفاق منتصف ليل 6 مايو/أيار الجاري، ويشمل 4 مناطق هي: محافظات إدلب، وحلب (شمال غرب)، وحماة (وسط)، وأجزاء من اللاذقية (غرب).