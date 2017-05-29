مصرع مجموعةٍ لقوات النظام بصاروخٍ موجهٍ في ريف اللاذقية

غيث علي: كلنا شركاء

لقيت مجموعة عناصر من قوات النظام مصرعها، اليوم الإثنين (29 أيار/مايو)، إثر استهدافها بصاروخٍ موجهٍ في جبل التركمان بريف اللاذقية.

وأفادت حركة أحرار الشام الإسلامية، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بمقتل مجموعة كاملة من مليشيات النظام، إثر استهدافها بصاروخ (م.د) على تلة الزيارة في جبل التركمان.

ونشرت الحركة تسجيلاً مصوراً للعملية، يظهر فيه استهداف نحو 4 عناصر من قوات النظام في إحدى نقاط تمركزهم في تلة الزيارة، بصاروخ موجه، وإصابتهم إصابة مباشرة.

ونعت صفحة “شهداء طرطوس مصدر العز والفخار” الموالية، والمهتمة بتوثيق قتلى طرطوس، الملازم أول “بهجت عارف صالح”، من قرية حريصون في ريف طرطوس.

وأشارت إلى أنه لقي مصرعه “في معارك الشرف في ريف اللاذقية”، في حين رجّح ناشطون أن يكون قد لقي مصرعه إثر استهداف حركة أحرار الشام مجموعةً لقوات النظام في تلة الزيارة بصاروخ موجه.