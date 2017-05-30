السوري حمد عبود في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للأدب

للمرة الثالثة في تاريخها يصل كاتب عربي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للأدب. فبعد اللبناني إلياس خوري والجزائري ياسمينة خضرة بلغ الكاتب السوري حمد عبود القائمة القصيرة للجائزة، التي تضم ستة كتاب مع مترجمي أعمالهم.

كلنا شركاء: دويتشه فيله

بلغ الكتاب السوري حمد عبود القائمة القصيرة للنسخة التاسعة للجائزة العالمية للأدب، التي تمنح سنويا لأفضل نص مترجم إلى اللغة الألمانية. والقائمة القصيرة تتكون من ستة أعمال يرشح إليها الكاتب والمترجم على السواء. وتمت تسمية عبود، المقيم في النمسا، للجائزة عن كتابه “الموت يصنع كعكة عيد الميلاد” الذي ترجمته المترجمة الألمانية لاريسا بندر.

ولد حمد عبود في دير الزور بسوريا عام 1987 وغادرها لاجئا عام 2012. وبعد رحلة طويلة شملت عدة دول كمصر والإمارات وتركيا انتهى به المقام في النمسا حيث يقيم الآن في فيينا.

“الموت يصنع كعكة عيد الميلاد” للكاتب السوري حمد عبود.

وقد أعلنت لجنة تحكيم الجائزة اليوم الاثنين (29 أيار/ مايو 2017) أسماء الكتاب الستة الذين بلغوا القائمة القصيرة، وهم بالإضافة إلى السوري حمد عبود، ألبرتو باريرا تيسزكا من فنزويلا والكاتبة هان كانغ من كوريا الجنوبية وكذلك الكاتبة أماندا لي كوي من سنغافورة والكاتب فيستون موانزا موجيلا من الكونغو وأخيرا زيموفيت شتشريك من بولونيا.

ويشار إلى أن “بيت ثقافات العالم” في برلين ومؤسسة “إلمنتارتايلشن” يمنحان هذه الجائزة سنويا. وتبلغ قيمتها 35 ألف يورو توزع على الكاتب والمترجم، بحيث يحصل الكاتب على عشرين ألف يورو والمترجم على 15 ألف يورو. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الثنائي الفائز بالجائزة (الكاتب والمترجم) في العشرين من شهر حزيران/ يونيو المقبل.