جيش الإسلام: 40 قتيلاً وجريحاً لقوات النظام في الغوطة الشرقية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلن جيش الإسلام اليوم الإثنين (29 أيار/مايو)، مقتل وجرح العشرات من عناصر قوات النظام وميليشياته، إثر محاولاتهم اقتحام حوش الظواهرة في غوطة دمشق الشرقية.

وقال الناطق باسم هيئة أركان جيش الإسلام، حمزة بيرقدار، في تغريدات على حسابه في “تويتر”، إن 40 عنصراً من قوات النظام سقطوا بين قتيل وجريح، إثر صدّ محاولة اقتحام حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية.

وأشار بيرقدار إلى أن فريق “قناص الإسلام” ومدفعية جيش الإسلام تصدوا لهجوم قوت النظام على حوش الظواهرة، مؤكداً تدمير مدفع 23مم لقوات النظام على جبهة بلدة الريحان في الغوطة الشرقية، إثر استهدافه بقذائف الدبابة.

وتزامنت محاولات قوات النظام للتقدم في الغوطة الشرقية بقصفٍ مدفعي استهدف جبهات القتال في حوش الظواهرة، والأحياء السكنية في مدينتي عربين ودوما، ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح في دوما، إضافة إلى أضرار مادية.

كما أحرقت قوات النظام محاصيل زراعية في بلدة الريحان، وقال الناشط معاذ أبو عمر لـ (كلنا شركاء) إن المنطقة خالية من السكان كونها على تماس مع الجبهات، مشيراً إلى أن الأراضي التي أحرقت محاصيلها قريبة من خطوط الاشتباك، و”المدنيون يخاطرون في سبيل زراعتها حتى يؤمنوا لقمة عيشهم”.