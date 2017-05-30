سوري وابنه يخطفان أنظار لجنة برنامج المواهب الهولندي

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خطف السوري أحمد الخطيب وابنه عمر، أنظار لجنة تحكيم برنامج المواهب الهولندي “Holland got talent”، خلال مرحلة العروض الأولى من البرنامج.

وظهر الخطيب في حلقة الأداء الأول في البرنامج الشهير، 26 أيار الجاري، الذي يحظى بشعبية واسعة في هولندا، مقدمًا عرض “مولوية”، وهو رقص شرقي متبع لدى متبعي الطريقة الصوفية.

وكان العرض مختلفًا عن “رقصة الدروايش” الاعتيادية، فقد أضاف الخطيب حركاتٍ لاقت إعجاب وتفاعل الجمهور ولجنة التحكيم، التي قبلته في المرحلة المقبلة من البرنامج.

والخطيب فنان استعراضي من مؤسسي فرقة “بروكار”، التي تعنى بتقديم التراث الدمشقي، ويعيش في هولندا مع بعض الفنانين السوريين، مثل عدنان فتح الله، قائد الأوركسترا السوري، وعازف القانون توفيق ميرخان.

وحصل اللاجئ على الموافقة من أعضاء اللجنة الأربعة، وترجمت عن بلدي عن أحدهم قوله “نحن نحب الأشخاص الذين ينقلون الثقافات عبر هذه البرامج”.

وأضاف ” لقد كان عرضك رائعًا ولم يكن متوقعًا.. استمتعنا وكان جميلًا جدًا”.

ووفق ما رصدت عنب بلدي فإن الخطيب وأعضاء الفرقة، نظموا عروضًا خلال عامي 2016 والعام الحالي، في مناطق مختلفة من أوروبا.

وشارك العديد من السوريين في برامج ضمن بلدان اللجوء، ومنهم الطفل السوري جان خليفة، الذي أشعل مسرح “ذا فويس كيدز” الهولندي، بعد تأديته أغنية “شاين برايت” للمطربة الأمريكية ريهانا، والتي أهّلته للمرحلة الثانية من البرنامج.