محتالون ينتحلون أسماء شخصيات لتحويل تبرعات للسوريين خلال رمضان!

كلنا شركاء: عكاظ

حذرت جهات مختصة السعوديين من أحدث صيحة للاحتيال، إذ يعمد محتالون إلى انتحال أسماء شخصيات اعتبارية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ليحضوا الناس على طلب تحويل أموال عبر شركات صرافة إلى خارج السعودية، بدعوى أنهم سيقومون بتوصيلها للنازحين السوريين.

ونبهت تلك الجهات، في رسالة تلقتها «عكاظ» أمس، إلى أن أولئك المحتالين يستغلون تعاطف السعوديين مع الشعوب التي تعاني ويلات الاضطرابات في المناطق المحيطة بالمملكة.

وزادت أنه لوحظ ارتفاع وتيرة تداول هذه الرسائل مع حلول شهر رمضان، حيث يقبل معظم الناس على التصدق والعمل الخيري، احتساباً للأجر والثواب. وشددت الجهات المعنية على ضرورة تقديم التبرعات عبر القنوات الرسمية المعروفة، ومن خلال الجمعيات الخيرية المصرح لها فقط.