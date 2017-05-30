الحشد الشعبي: مستعدون لقتال (داعش) في سوريا

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

صرّح الناطق باسم ميليشيا الحشد الشعبي العراقي، الإثنين (29 أيار/مايو)، عن استعدادهم لدخول سوريا وقتال تنظيم “داعش” فيها، بالتنسيق مع نظام بشار الأسد.

ونقلت قناة “الميادين” عن الناطق باسم ميليشيا الحشد الشعبي العراقي، كريم النوري، قوله: “مستعدون لقتال تنظيم (داعش) داخل سوريا بالتنسيق مع “الحكومة السورية”.

وأضاف النوري: “وفرنا أريحية للجيش السوري للتقدم في مناطق الرقة بعد تقدمنا اليوم عند الحدود”. وأردف “المعركة مع (داعش) تقترب من الحسم مع وصول الحشد العراقي إلى الحدود مع سوريا”.

وكان النوري أعلن نهاية نيسان/أبريل الماضي “نقل المعركة إلى الحدود السورية”، “بعد تحرير البعاج والقيروان الواقعتين غرب الموصل سنكون فتحنا خطاً كاملاً نحو سوريا، وأكملنا سيطرتنا على أهم طرق إمداد داعش ومحاصرته في الموصل لتكون المعركة داخلية”.

وتابع: “بعد تحرير هذه المناطق ستبقى الحدود غير مؤمنة في شكل كامل لأن التنظيم يستغل الوديان والأنفاق ومناطق أخرى لعبورها”، لافتاً إلى أن “تحرير المناطق غرب الموصل سلسلة من معاركنا المستمرة لقطع كل إمدادات داعش وتأمين الحدود”.