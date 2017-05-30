مع دخول رمضان… ارتفاع أسعار المواد الأساسية في مناطق (الإدارة الذاتية)

كدر أحمد: كلنا شركاء

شهدت مدن الشمال السوري التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، ارتفاعاً في أسعار بعض المواد الأساسية مع بداية شهر رمضان.

وتعمل الإدارة الذاتية على تسيير دوريات منظمة للهيئة الرقابة والتمويل لمواجهة تلاعب بعض التجار الذين يستغلون نقص بعض المواد في المنطقة ويبيعونها بأسعار أعلى مما حددته هيئة التمويل في الإدارة.

وقال “فرهاد”، من مدينة القامشلي، إنه “بمجرد دخولنا في أول أيام الشهر الفضيل طرأ على أسعار المواد الغذائية ارتفاع ملحوظ”.

وأضاف في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن الأسعار تعتبر مرتفعة مقارنة مع دخل الأهالي، سواء من يعمل في الأعمال الحرة او من هم من الموظفين في دوائر ومؤسسات النظام، مشيراً إلى أنه رغم هبوط أسعار الدولار بقيت أسعار المواد الغذائية مرتفعة.

ونوه “فرهاد” إلى أن وجبة الإفطار المتوسطة لعائلة من 5 أفراد تقدّر بقيمة 3500 ليرة سورية، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يعادل ضعفي أو ثلاث أضعاف الأجر اليومي للعامل، فيومية العامل تتراوح بين 1000 و1500 ليرة، بينما راتب الموظف لا يتحاوز الـ 35000 ليرة في الشهر، فلا يوجد مقارنة بين الأسعار الغذائية وبين مستحقات الأهالي.

وفي مدينة عين العرب (كوباني)، فالوضع ليس بالأحسن، فقد بات الغلاء ونقص المواد ملفتاً للأنظار رغم حركة الناس في الأسواق قبل الإفطار بساعات، بحسب “شيار”، أحد أبناء المدينة.

وأضاف “شيار” في حديث لـ (كلنا شركاء)، أنه “بالمقارنة ما بين دخل الفرد وأسعار المواد الغذائية في المدينة، نلاحظ أن هناك فرق شاسع بينهما في ظل فقدان فرص العمل وقلة المواد”.

وخلال جولة في أسواق مدينة القامشلي، جمعت “كلنا شركاء” لائحة بأسعار بعض المواد الغذائية:

مربى البندورة 800 غرام بـ 500 ليرة سورية

كيلو شاي 3000 ليرة

زيت 4 ليتر 2200 ليرة

كيلو سكر 375 ليرة

كيلو أرز بـ 500 ليرة، وأرز كبسة بـ 650 ليرة، وأرز “أبو سيوف” بـ 800 ليرة، وأرز معونات بـ 300 ليرة

ولحم العجل بـ 3500 ليرة

ولحم الخروف بـ 3000 ليرة

وخبز تنور رغيف الصغير بـ 25 ليرة، وخبز المعتمد 16 رغيف بـ 250 ليرة، وخبز الصاج رغيف بـ 50 ليرة، والخبز الكردي 3 أرغفة بـ 100 ليرة.