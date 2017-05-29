فرار موقوفين من أحد سجون (تحرير الشام) في ريف إدلب

شاهين الأحمد: كلنا شركاء

تمكن موقوفون من الهرب من أحد السجون التابعة لهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الشرقي، مساء اليوم الإثنين (29 أيار/مايو)، وذلك بعد سيطرة أحد المساجين على سلاح أحد السجانين.

وهرب الموقوفون من سجن قريب من مدينة أبو الظهور في الريف الشرقي لإدلب، حيث سيطر أحد الموقوفين على سلاح أحد الحراس بعد أن طلبوا منه صنع الشّاي، فالتقط السجين السلاح ووضعه على رأس أحد الحراس، وطلب من الباقين أن يفتحوا الباب للموقوفين ليخرجوا.

وبعد ذلك تم وضع الحراس في غرفة منفردة داخل السّجن، بينما لاذ الموقوفون بالفرار، والبالغ عددهم / 36 / شخصا، وأغلبهم من الموقوفين بقضايا تتعلق بالأموال.

وتواردت المعلومات من أهالي المنطقة القريبين من السجن، بعد نقل الخبر عن موقوفين. ولم يصدر بيان رسمي يؤكد أو ينفي الحادثة من قبل هيئة تحرير الشام، ولم نتمكن من التواصل مع المعنيين من هيئة تحرير الشام.

وكانت عدّة فصائل، منها هيئة تحرير الشام، ومحاكم شرعية في ريف إدلب، قد أعلنت عن عفو عام مطلع شهر رمضان، يقضي بإخراج الموقوفين لديها ممن أمضى نصف مدّة حكمه، وحسن سلوكه خلال فترة حكمه.

وفي السياق، ذكرت مواقع إيرانيّة أمس وصول أربعة عناصر من حركة النجباء العراقية الشيعية، دون الإفصاح عن طريقة وصولهم، وكان قد تم أسرهم في الريف الجنوبي لحلب، من قبل حركة أحرار الشام الإسلامية.