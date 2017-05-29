(داعش) يرتكب مجزرةً في أحياء دير الزور المحاصرة

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى 10 مدنيين في حصيلةٍ أولية، بينهم أطفال ونساء، وأصيب عشراتٌ آخرون بجروح، مساء الإثنين 29 أيار/مايو، إثر استهداف تنظيم “داعش” حي الجورة المحاصرة في مدينة دير الزور، والخاضع لسيطرة قوات النظام وميليشياته بقذائف الهاون.

وقال مراسل “كلنا شركاء”، إن تنظيم “داعش” استهدف الأحياء المحاصرة في دير الزور بعدد من قذائف الهاون أمس الإثنين قبيل الإفطار، وتركز الاستهداف على شارع الوادي، وبالقرب من جامع الفتح، وبالقرب من معهد “ابن سينا” المكتظ بالمدنيين.

وأشار مراسلنا “مراد الأحمد” إلى مقتل 10 مدنيين في حصيلة أولية، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح، أغلبهم من الأطفال والنساء، مؤكداً وجود العديد من الحالات الخطرة في صفوف المصابين.

وأكد مراسلنا أن الأحياء المحاصرة في دير الزور تعاني من شح في المواد والمستلزمات الطبية، إضافة إلى نقص في الكوادر الطبية وندرة الأطباء المتخصصين وقلة المستشفيات، مشيراً إلى أن مستشفى الأسد الوحيد الذي يعمل، وأما المستشفيات العسكرية فهي مخصصة لعلاج العسكريين من قوات النظام.

ووثق ناشطون أسماء عدد من الضحايا وهم:

1_ صبحي مطرود

2_ سعاد فرحان العلاوي

3_ براءة علي الحسين

4_صالح عصيده

5_حميدي الشيخ موسى

6_ يوسف عبد القادر قربون

7_محمود يوسف قربون

8_جمال عصيدة

9_ تمام غسان الحميدي.