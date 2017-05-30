تشكيل أول فوجٍ عسكريٍ لـ (اتحاد شبيبة روج آفا) في كوباني

كدر أحمد: كلنا شركاء

شهدت مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب، يوم السبت 27 أيار/مايو، ولادة أول فوجٍ عسكريٍ تابعٍ لمنظمة “اتحاد شبيبة روج آفا” في كوباني، وهو تنظيمٌ يضم شباب المدن الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية في شمال سوريا.

ونظّم “اتحاد شبيبة روج آفا” في كوباني، وبالتعاون مع مؤسسة “اتحاد الشعوب ومساندتها”، احتفالية بمناسبة تخريج الفوج الأول لقوات حماية الشبيبة، وبدأت الاحتفالية بعرض قدمته قوات حماية الشبيبة بحضور العشرات من أهالي كوباني وممثلين عن جميع المؤسسات المدنية في المدينة.

وتحدثت “بريتان آسيا”، وهي الإدارية في مؤسسة “اتحاد الشعوب ومساندتها”، خلال الحفل قائلة “نبارك الدورة الأولى لشبيبة روج آفا على جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية الشعوب، وعلى قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان”.

وتابعت “يجب على جميع الشبان في المدينة السير على نهج الشهداء والدفاع عن الوطن ضد أي هجمات”. وأقامت العديد من الفرق التابعة لمركز “باقي خدو” للثقافة والفن عروضاً غنائية.

وبحسب الإداريين القائمين على الدورة، فإن الدورة التي خضع لها الشبان استمرت لـ 10 أيام، وشملت دروساً فكرية وعسكرية، وشكّل الخريجون والبالغ عددهم 40 شاباً، أول فوج عسكري تابع للشبيبة في المدينة.

وكانت قد أصدرت هيئة الدفاع والحماية في المدينة قراراً منذ أسبوع، دعت فيه جميع المواطنين لمراجعة مركز واجب الدفاع الذاتي، والذين قيودهم في: (كوباني – صرين – كري سبي – شيغلر(شيوخ)- عين عيسى – سلوك)، من تاريخ: 2017/05/15 ولغاية: 2017/06/25، وذلك للقيام بالإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

واعتبر القرار هذا التعميم “بمثابة بلاغ شخصي لكل المكلفين من تولد 1986 ولغاية 1999 لواجب الدفاع والحماية الذاتيَة”، مؤكداً أن “كل تأخير عن الموعد المحدد أعلاه يعتبر تخلفاً عن الالتحاق، ويعرض صاحبه للملاحقة القانونية”.

وأشار إلى أن “مدة خدمة أداء واجب الدفاع الذاتيّ تسعة أشهر فقط في حال التحاق المكلف طوعاً – تضاف مدة ثلاثة أشهر على المدة الأساسية في حال تخلف المكلف أو تم سوقه عن طريق الانضباط العسكري (أي مدة الخدمة سنة كاملة)”.