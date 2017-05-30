بلدية كليس التركية تقيم دورات مهنية لسيدات سوريات وتركيات

في إطار تسهيل اندماج اللاجئات السوريّات بالمجتمع التركي

كلنا شركاء: رضوان قورقولوطاش- الأناضول

تنظم بلدية كليس جنوبي تركيا، دورات تدريبية مهنية مختلطة بين سيدات سوريّات وتركيّات، في بيوت تاريخية يزيد عمرها عن 200 عام، بعد ترميمها.

وتهدف البلدية من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز أواصر المحبة والأخوة بين سيدات البلدين، وتسهيل اندماج السوريّات بالمجتمع التركي.

وفي بيوت يعود تاريخ بناءها إلى القرن الثامن عشر الميلادي، تتلقى السيدات التركيات والسوريّات دورات تدريب في مهن مختلفة، بينها الحاسوب والتطريز، والطبخ وصنع الحلوى، وتعلّم القرآن الكريم.

وقد آثرت بلدية كليس اختيار البيوت القديمة، التي كان أعيان المدينة سابقاً يتخذونها داراً لهم، لتخصيصها مركزاً لتعليم وتدريب السيدات.

ومما يزيد من أهمية تلقي السيدات السوريات والتركيات معاً هذه الدورات، هو كثافة اللاجئين السوريين في هذه المدينة.

وتشير معطيات إدارة الهجرة التركية إلى أن السوريين المقيمين في كليس يبلغ عددهم 124 ألف و481 شخصاً.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس بلدية كليس، حسن قره، إن سكان المدينة يعيشون برغد وسلام مع اللاجئين السوريين.

وأوضح قره، أن دورات التدريب المهنية تعتبر أحد أسباب إرساء السلام والطمأنية في كليس.

وأضاف أن هذه الدورات، مكنّت السيدة السورية من التشبث بالحياة بعدما هربت من ويلات الحروب الدائرة في بلادها.

من جانبها، قالت اللاجئة السورية سوسن طوخوجي، إنها تعلمت مهنة تصفيف الشعر، من خلال الدورات التي قدمتها لها بلدية كليس.

جدير بالذكر أن تركيا، التي تستضيف نحو 3 مليون لاجئ سوري، تستقبل أكبر عدد من اللاجئين في العالم، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.