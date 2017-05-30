صحيفة: توافق يوناني ألماني على إبطاء لم شمل عائلات اللاجئين

تحدثت صحيفة يسارية يونانية عن وجود اتفاق بين أثينا وبرلين حول إبطاء عمليات لم شمل عائلات طالبي اللجوء الذين تفرقوا بين الدولتين. وتستند الصحيفة في معطياتها على “رسالة سرية” بين وزيري الهجرة والداخلية في البلدين

كلنا شركاء: دويتشه فيله

نشرت صحيفة “افيمريدا تون سينتاكتون” اليسارية اليونانية يوم الاثنين (29 أيار/ مايو 2017) ما قالت إنها “رسالة سرية” وجهها وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس إلى وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير في الرابع من الشهر الجاري.

وتحدثت الصحيفة استنادا للرسالة، عن توافق يوناني ألماني على إبطاء عملية لمّ شمل أفراد أسر اللاجئين الذين تفرقوا بين البلدين خلال بحثهم عن ملاذ آمن. ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس قوله إن “التسفيرات المتعلقة بلمّ شمل الأسر إلى ألمانيا سيتم إبطاؤها كما اتفقنا”.

وكان موزالاس قد عزا في تصريح، مطلع الشهر الجاري، البطء في عمليات لمّ الشمل إلى “صعوبات تقنية”، فيما رفضت وزارة الهجرة اليونانية التعليق على الرسالة المسربة. ويعترف موزالاس، وفق الرسالة المسربة، بأن اللجوء إلى هذه الخطوة، بسبب العدد الهائل لطالبي اللجوء، سيؤثر على “أكثر من ألفي شخص”، بينما سيتوجب على البعض الآخر “الانتظار سنوات” للوصول إلى ألمانيا رغم الموافقة على طلباتهم.

ويقول موزالاس في رسالته إن على برلين وأثينا أن تتفقا على “خط مشترك” لمواجهة “التعليقات اليائسة والحرجة”، بحيث لا تقع مسؤولية التأخير على اليونان. ويحق لطالبي اللجوء، وغالبيتهم من السوريين في اليونان، أن ينضموا إلى أفراد أسرهم في أي مكان آخر في الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أشهر من تاريخ الموافقة على طلباتهم.

وكان حزب اليسار (Die Linke) الألماني المعارض قد كشف في وقت سابق هذا الشهر أن برلين وضعت سقفا محددا لعدد اللاجئين المشمولين بعملية لمّ الشمل بحيث لا يتخطى الرقم سبعين شخصا في الشهر. ووفقا لذلك، فقد أشارت الصحيفة اليونانية إلى أنه تم السماح لـ 70 شخصا بلم الشمل في نيسان/أبريل مقارنة بـ 370 في آذار/ مارس الماضي.