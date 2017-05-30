أبو عزرائيل على حدود سوريا ويتوعد بدخولها

كلنا شركاء: أحمد الكاشف- عربي21

بثت صفحات تابعة لمليشيات الحشد الشعبي فيديو يظهر القيادي أيوب فالح الربيعي، الملقب بـ”أبو عزرائيل”، قرب الحدود مع سوريا.

وظهر “أبو عزرائيل” في فيديو رفقة عدد من المقاتلين قرب الحدود مع سوريا، متوعدا بدخولها.

وتباهى “أبو عزرائيل” بصاروخ “أبا الفضل عباس” التابع لكتائب “الإمام علي”، إحدى مليشيات الحشد الشعبي.

وقال “أبو عزرائيل” إنه ورفاقه يتمركزون حاليا أمام جبال سنجار، مشيرا بيده باتجاه منطقة العدنانية غربي الموصل، قائلا إنها “احترقت”.

وفي نهاية الفيديو، قال أحد رفاق “أبو عزرائيل” إنهم سيكملون شهر رمضان في سوريا.