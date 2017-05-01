كتائب الثوار تستهدف رتلاً لقوات النظام في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

استهدفت كتائب الثوار صباح اليوم الثلاثاء تعزيزاتٍ لقوات النظام والميليشيات الموالية له، متجهة إلى مدينتي درعا وخربة غزالة.

وقال الناشط عبد الرحمن الزعبي لـ “كلنا شركاء”،إن الاستهداف طال مواقع قوات النظام داخل مدينة خربة غزالة بأكثر من 200 صاروخ وقذيفة مدفعية.

وأوضح الزعبي أن استهداف كتائب الثوار لمواقع قوات النظام جاء بعد رصد تعزيزاتٍ ضخمة من الميليشيات الطائفية على الطريق الدولي دمشق ـ درعا، بالقرب من مدينة (خربة غزالة)، وأكّد أن استهداف كتائب الثوار لمواقع قوات النظام براجمات الصواريخ والمدفعية، أجبر حشود النظام والميليشيات الموالية له للعودة إلى مدينة (أزرع)، وذلك عقب تدمير مجموعة من الآليات العسكرية التابعة لقوات النظام.

وكانت قوات النظام تحاول إرسال تعزيزاتها إلى محيط حي (المنشية) في درعا البلد، بالإضافة إلى منطقة الكتيبة المهجورة غرب بلدة (صيدا)، وأشار الزعبي إلى أن اليوم هو الثاني الذي يرصدون فيه أرتالاً عسكرية لقوات النظام تدخل إلى مركز مدينة (درعا)، مرجعاً سبب قدوم التعزيزات إلى فشل قوات النظام خلال الأسبوع الماضي من تحقيق أي تقدم على الرغم من الغطاء الجوي الروسي، حيث أن عدد الغارات من الطيران الروسي ومروحيات النظام تجاوز 150 غارةً وبرميلاً متفجراً.

في المقابل، استهدفت بصواريخ (الفيل) الأحياء المحررة من درعا البلد، كما طال القصف المدفعي مدينة (داعل) وبلدات الغارية الغربية والنعيمة، بحسب الناشط أحمد الديري.