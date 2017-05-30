(الحشد العراقي) على حدود سوريا و(ب ي د) يحذّر من الهلال الشيعي

رزان العمر: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيا “الحشد الشعبي” العراقية، أمس الاثنين، عن وصول عناصرها إلى جانب الحدود مع سوريا، بعد سيطرتها على قرى كانت تحت سيطرة تنظيم “داعش” غرب الموصل.

وجاء الإعلان على لسان أمين عام منظمة بدر “هادي العامري” مشيراً إلى قرب انطلاق عملية عسكرية في المنطقة لتطهير الحدود.

في المقابل، قال “ريزان كلو” رئيس “هيئة الدفاع” في الإدارة الذاتية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، اليوم الثلاثاء، إنهم مستعدون للتصدي لميليشيات “الحشد الشعبي” العراقية التي وصلت إلى الحدود السورية العراقية، في حال اقتربت من مناطق سيطرتهم.

وأوضح رئيس هيئة الدفاع، في تصريحٍ لوكالة “سمارت”، أن اقتراب الإيرانيين و”الحشد الشعبي” من الحدود العراقية-السورية هي لتنفيذ مخططاتهم القديمة بتطبيق “الهلال الشيعي” في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً أن محاولة استيلائهم على مناطق حدودية، يشكل تهديدا على مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، واستدرك قائلا “ليس لدينا عداوة معهم”.

ولفت “كلو” أن القوى التي تسيطر على المعابر الحدودية هي صاحبة التأثير الأكبر في المنطقة، مبينا أن “الحشد الشعبي” يسعى لمنع تواصل شمال سوريا مع العراق ضمن مخططات إقليمية، في حين تحاول “الإدارة” فتح بوابة مع العراق لكسر الحصار على مناطق سيطرتها.

واعتبر أيضاً أن روسيا والنظام وإيران وميليشيا “حزب الله” اللبناني يحاولون السيطرة على مناطق غربي الفرات، فيما تحاول الولايات الأمريكية المتحدة ومعها قوات التحالف السيطرة على شرقيه باتجاه مناطق داخل العراق، بحسب الوكالة.