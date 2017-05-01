آخر المهجّرين من حي برزة الدمشقي يصلون إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

وصلت صباح اليوم الثلاثاء، الدفعة الرابعة والأخيرة من مهجري حي برزة الدمشقي إلى بلدة معارة الإخوان في ريف إدلب، بعد عبورها مناطق سيطرة النظام في حماة.

وكانت قافلة تضمّ نحو ألف شخصٍ بينهم 450 مقاتلاً من الحي انطلقت مساء أمس الاثنين من حي برزة، ليضافوا إلى أكثر من أربعة آلاف شخصٍ غادروا الحي خلال الدفعات الثلاث السابقة ابتداء من الثامن من الشهر الجاري.

أما الدفعة الثالثة، فقد اختارت التوجه إلى الغوطة الشرقية، حيث حوت بمعظمها على مقاتلين من كتائب الثوار.

ونقل مراسل “كلنا شركاء” عن مصادر محلية في حي برزة، أنّ الاتفاق الذي جرى في الحي مع قوات النظام يقضي بإبقاء من يريد سواء من كتائب الثوار أو من المدنيين شريطة تسوية وضعه لدى قوات النظام، على عكس ما حدث في حي القابون من تهجير للجميع.