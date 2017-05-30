محكمة (دار العدل) في درعا تغلق أبوابها

إياس العمر: كلنا شركاء

أعلنت محكمة (دار العدل) العاملة في المناطق المحررة من محافظة درعا عن إيقاف العمل ابتداء من اليوم الثلاثاء (30 أيار/مايو)، وحتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأوردت المحكمة في بيان صادر عن رئيسها الشيخ (عصمت العبسي) أن سبب إغلاق المحكمة هو قصف الطيران الحربي ومدفعية النظام لمحيط المحكمة، مشيراً إلى أن إغلاقها يأتي حرصا على سلامة العاملين فيها والمراجعين.

وأشار الناشط أحمد المصري أن إغلاق المحكمة يأتي بالتزامن مع الاستهداف اليومي من قبل قوات النظام لمحيطها، حيث أن الإغلاق هو الأول من نوعه للمحكمة منذ أشهر.

وأضاف المصري لـ “كلنا شركاء” أن المحكمة استهدفت خلال الأشهر الماضية عشرات المرات من قبل قوات النظام والطيران الحربي الروسي، حيث أن عدد البراميل المتفجرة والغارات التي استهدفت محيط المحكمة منذ منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، تجاوز 70 غارة وبرميلاً متفجراً، كان آخرها استهداف الطيران الروسي لمحيط المحكمة يوم أمس الاثنين.