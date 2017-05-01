تركيا تمنح السوريين أربعة أشهر لدخول سوريا في (إجازة العيد) لأول مرة

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت إدارة الجانب السوري من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، عن بدء العمل بنظام إجازة العيد اعتباراً من يوم الخميس المقبل، الأول من حزيران، ويستمر حتى نهاية شهر أيلول، لتكون مدة الخروج إلى سوريا أربعة أشهرٍ للمرة الأولى.

وكانت السلطات التركية في الأعوام السابقة تتيح للسوريين العودة إلى سوريا بنظام (الإجازة) خلال فترة عيد الفطر، إلا ان أيام الخروج كانت محصورة بنحو أسبوعٍ نهاية شهر رمضان، إلا أن هذا العام امتدت هذه المدة إلى نحو شهر، الأمر الذي سينعكس إيجاباً ويخفف الازدحام على المعبر.

وبحسب بيانٍ صادرٍ عن إدارة المعبر، فإن الخروج إلى سوريا في (إجازة العيد) يبدأ الخميس وينتهي مع نهاية شهر رمضان المبارك.

في المقابل يمكن للسوري الذي غادر إلى سوريا العودة إلى تركيا اعتباراً الثالث من تموز حتى نهاية أيلول المقبلين.

ويعتزم آلاف السوريين المقيمين في تركيا العودة إلى إدلب وريف حلب الغربي خاصةً في ظلّ الهدوء الذي تعيشه المنطقة لأول مرة، فيما اعتبر البعض أن هذه المدة الطويلة لإمكانية المكوث في سوريا وإمكانية العودة بعدها، أنها تسهيلاتٌ من الحكومة التركية للراغبين ببدء حياةٍ جديدةٍ في الداخل السوري، فتجربة أربعة أشهر قد تكون كافية لتحديد مكان الاستقرار المستقبلي بالنسبة للسوريين.