اقتتال غوطة دمشق يتجدد و(جيش الإسلام) يسيطر على (الأشعري)

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت مصادر مقربة من “جيش الإسلام” سيطرته على منطقة مزارع الأشعري في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بعد هجومٍ شنّه مقاتلوه على مواقع فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام هناك.

وذكرت المصادر أن “جيش الإسلام” بدأ اليوم “عملية جديدة ضد فلول ما تبقى من جبهة النصرة في الغوطة الشرقية في منطقة الأشعري”، على حد تعبيرها، فيما قال الناطق باسم “فيلق الرحمن” إن “جيش الإسلام يعتدي مجدداً بغدره واجرامه ويحاول اقتحام مزارع الأشعري مستخدماً الآليات الثقيلة”.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه الطرفان عن سقوط أي قتلى أو جرحى جراء الاقتتال اليوم، قال الناشط معاذ الشامي والمكتب الإعلامي لبلدة حمورية، إن قناصة “جيش الإسلام” استهدفوا رجلاً كهلاً يدعى “الحاج خالد أوتاني (ابو ايمن سالم)” من بلدة حمورية، أثناء توجهه إلى بستانه في منطقة الأشعري.