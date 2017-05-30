فرار 4 من عناصر (النجباء) من سجون (تحرير الشام)

زيد العمر: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيا حركة “النجباء” العراقية المقاتلة في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن أربعة من عناصرها لاذوا بالفرار من سجون هيئة تحرير الشام في سوريا.

وقال الناطق العسكري لميليشيا “نصر الشمري”، في تصريحات نقلتها قناة “النجباء” الرسمية، إن “عملية تحرير أسرانا وأسرى الجيش السوري فاجأت حلفائنا”، في حين لم يعط أي تفاصيل إضافية عن العملية “المفاجئة”، بيد أن وسائل إعلام قالت إن السجناء فروا من معتقل قرب مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب.

ورجح مراسل “كلنا شركاء” أن يكون عناصر الميليشيا الأربعة كانوا ضمن السجناء الهاربين من أحد السجون التابعة لهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الشرقي، مساء أمس الإثنين، وذلك بعد سيطرة أحد المساجين على سلاح سجّانٍ من الهيئة.

وقال مراسلنا إن الموقوفين هربوا من سجن قريب من مدينة أبو الظهور في الريف الشرقي لإدلب، حيث سيطر أحد الموقوفين على سلاح أحد الحراس بعد أن طلبوا منه صنع الشّاي، فالتقط السجين السلاح ووضعه على رأس أحد الحراس، وطلب من الباقين أن يفتحوا الباب للموقوفين ليخرجوا.